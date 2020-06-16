В Азербайджане 12 клиник отвели для лечения коронабольных
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) назвало клиники, отведенные для лечения коронавирусных больных. Об этом корреспонденту haqqin.az сообщили в TƏBİB.
Согласно информации, среди них Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации, Объединенная городская больница №26, Клинический медицинский центр, больница «Азерсу», Геокчайская районная центральная больница, Сальянская районная центральная больница, Хызинская районная центральная больница, Гусарская районная центральная больница, Уджарская районная центральная больница, Саатлинская районная центральная больница, Зардабская районная центральная больница, Гянджинская железнодорожная больница.
Лечившиеся в этих больницах пациенты будут переведены в медучреждения ближайших районов, где смогут продолжить лечение.