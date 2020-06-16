В Азербайджане сегодня очередные выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 18-19 июня проведет выпускные экзамены на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

Экзамены пройдут в 38 городах и районах республики. В сегодняшних экзаменах, которые начинаются в 11:00, ожидается участие 24 312 учащихся. Допуск в здания завершается за 15 минут до начала экзаменов - в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзаменам.

Участники экзамена должны иметь при себе медицинскую маску и использовать ее правильно, т.е. маска должна прикрывать нос, рот и подбородок. Маску нельзя снимать, она должна использоваться в течение всего процесса экзамена. В рамках мер предосторожности будут использоваться электронные термометры, а также необходимые дезинфицирующие средства.