Представителя Турции избрали председателем Генассамблеи ООН
Представитель Турции Волкан Бозкыр избран председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает ТАСС.
Сообщается, что Бозкыр, ранее занимавший должность председателя комиссии по международным делам Великого национального собрания Турции, получил поддержку представителей 178 стран, 11 воздержались от голосования, еще три бюллетеня признаны недействительными.
В связи с этим назначением президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с постпредом страны при ООН Феридуном Синирлиоглу. Как сообщили в Управлении по связям администрации президента Турции, глава государства поздравил турецких дипломатов с выдающимся событием и выразил надежду на успешную деятельность Бозкыра на новом посту.
По случаю избрания Волкана Бозкыра председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало на официальной странице МИД в Twitter поздравление. «Передаем Волкану Бозкыру самые искренние поздравления по случаю избрания председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Желаем ему успехов в дальнейшей деятельности», - говорится в поздравлении.
Our most sincere congratulations to Amb. @volkan_bozkir @Turkey_UN for his election as President of the 75th Session of the @UN General Assembly #UNGA.— MFA Azerbaijan🇦🇿 #StayHomeSaveLives #EvdəQal🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 18, 2020
We wish Amb. Bozkır every success in asumption this highest position at the #UnitedNations and in all his future endeavor. pic.twitter.com/btteNzormk
Волкан Бозкыр поступил на дипломатическую службу в 1972 году. С 2011 года является депутатом парламента Турции. Бозкыр вступит в должность 16 сентября и будет занимать ее в течение одного года.