Представителя Турции избрали председателем Генассамблеи ООН

Сообщается, что Бозкыр, ранее занимавший должность председателя комиссии по международным делам Великого национального собрания Турции, получил поддержку представителей 178 стран, 11 воздержались от голосования, еще три бюллетеня признаны недействительными.

В связи с этим назначением президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с постпредом страны при ООН Феридуном Синирлиоглу. Как сообщили в Управлении по связям администрации президента Турции, глава государства поздравил турецких дипломатов с выдающимся событием и выразил надежду на успешную деятельность Бозкыра на новом посту.

По случаю избрания Волкана Бозкыра председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало на официальной странице МИД в Twitter поздравление. «Передаем Волкану Бозкыру самые искренние поздравления по случаю избрания председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Желаем ему успехов в дальнейшей деятельности», - говорится в поздравлении.