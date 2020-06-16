Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, сообщил в четверг его пресс-секретарь Айдос Укибай, передает РИА Новости.
"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы (лидера нации - ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - написал Укибай в Twitter.
В настоящее время Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно. https://t.co/G6zH75j3E1 pic.twitter.com/KMkYwOob4h— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) June 18, 2020