В Грузии растет число инфицированных коронавирусом
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на пять человек и достигло 893, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 893, из них выздоровели 739 человека, смертельных случаев - 14", - сказано на сайте.
Выздоровевших за сутки стало на восемь человек больше. В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах - 267.
Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране пока поддается контролю.