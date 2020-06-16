После ослабления карантина в Италии снова вспышка коронавируса

В Италии зафиксировали возвращение роста числа новых случаев коронавируса - количество инфицированных составило за сутки 329 человек, тогда как днем ранее показатель был 210 случаев. Об этом сообщает агентство ANSA.

"Ежедневные данные по распространению коронавирусной болезни в Италии вернулись к росту, с увеличением в 329 случаев по сравнению со вчерашним днем, за прошлые сутки рост составил 210 случаев", - говорится в сообщении.

В течение 24 часов в Италии зафиксированы 43 жертвы коронавируса, это означает увеличение по сравнению с 34 погибшими днем ранее. Общее количество жертв пандемии коронавируса в Италии увеличилось до 34 448 человек. Всего выздоровели и выписались из больниц до 179 455 человек.

В понедельник, 15 июня, в Италии вступил в силу финальный пакет ослаблений карантина.