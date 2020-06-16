Во Франции после беспорядков задержали представителей чеченской диаспоры

Французские правоохранители задержали несколько представителей чеченской диаспоры после беспорядков в Дижоне, сообщает телеканал BFM.

«Полиция в четверг утром провела несколько задержаний в чеченской общине во Франции», – отмечает телеканал, передает ТАСС.

Задержания прошли в рамках расследования, начатого после погромов в Дижоне. Согласно данным телеканала, прокуратура Дижона начала расследование по фактам «покушения на убийство в составе организованной группы», «причинения насилия», «причинения ущерба» и «подстрекательства к насилию».

После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа.