Коронавирус в России: количество новых зараженных уменьшается

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 790, прирост второй день не превышает минимум в 1,4%. Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 7660, за последние сутки зафиксировано 182 летальных исхода.

Новые случаи выявлены в 83 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 660 летальных исходов, выздоровели 313 963 человека.

17 июня сообщалось, что в России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. За 24 часа в стране было зарегистрировано 7 843 новых случая заражения коронавирусом. 16 июня было выявлено 8 248 случаев.