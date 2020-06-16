Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» продолжает выполнять специальные рейсы по маршруту Баку - Стамбул - Баку. Самолеты вылетают по расписанию. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Согласно новым правилам, к полетам Баку-Стамбул допускаются только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в специальных лабораториях, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и получившие негативный результат.

При вылете из Стамбула на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19. В этом случае граждане Азербайджана, прилетающие рейсом Стамбул-Баку, освобождаются от карантина. Однако в случае обнаружения у пассажиров этого рейса симптомов COVID-19, они могут быть привлечены к повторному медицинскому осмотру.

С видеороликом о специальном рейсе Баку-Стамбул можно ознакомиться по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=l0sLnyWfFR4&feature=youtu.be