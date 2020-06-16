Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, 19 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается. Прогнозируется умеренный северный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Апшерона будет дуть умеренный северный ветер. Температура морской воды составит 21-24 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах туман, местами будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью 20-25, днем 35-39, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

19 июня на Апшероне ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье большинства метеочувствительных людей.