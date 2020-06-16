Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию, сложившуюся на российско-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев заявил, что в период после его разговора с президентом России 18 мая через переходный пункт Самур вернулись около 700 граждан Азербайджана, а в целом около 1 тысячи граждан Азербайджана были доставлены на родину из России.

Президенты согласились дать дополнительные указания соответствующим государственным органам для урегулирования ситуации на границе.

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом и двусторонние отношения, сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Затронута также ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.