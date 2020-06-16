ВОЗ о росте числа больных коронавирусом в Азербайджане, Армении и Македонии

Эпидемия COVID-19 по-прежнему находится в активной фазе во многих странах, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает РИА Новости.

"После нескольких недель снижения числа случаев инфекции в некоторых странах показатель новых случаев стабилизировался на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону", - сказал Клюге на пресс-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.

По его словам, в ряде стран, таких как Северная Македония, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Израиль, наблюдается увеличение числа случаев инфицирования коронавирусом.

"В нескольких странах продолжают отмечаться повышенные показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекции. В прошлом месяце число европейских стран, в которых суммарный показатель заболеваемости существенно увеличился, выросло почти втрое – с 6 до 21 страны. Эпидемия COVID по-прежнему находится в активной фазе во многих странах", - подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ.