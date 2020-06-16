Изменился список акционеров Unibank

В результате заключенной между крупными акционерами ОАО «Коммерческий банк «Unibank» сделки по купле-продаже доля участия в капитале Эльдара Гарибова повысилась до 86,3839%. Данное увеличение произошло за счет приобретения доли участия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Председатель правления КБ Unibank Фаиг Гусейнов сообщил, что Unibank является первым инвестированным со стороны ЕБРР банком Азербайджана и их совместная деятельность с 2003 года является образцом очень удачного сотрудничества: «Долгие годы ЕБРР в качестве акционера Unibank принимал особое участие и сыграл важную роль в деятельности банка. Наряду с привнесением собственного удачного опыта корпоративного управления, в более трудные годы ЕБРР принимал непосредственное участие и оказывал поддержку в увеличении капитала Банка. От имени всех акционеров Банка выражаем признательность руководству ЕБРР за то, что он привнес до сих пор в развитие Unibank».

По мнению руководителя Бакинского офиса ЕБРР Иваны Дуарте, сотрудничество с Unibank также является очень удачным примером взаимодействия с представленной ею структуры в банковском секторе Азербайджана. Напоминая о том, что КБ Unibank относится к числу банков Азербайджана, в которые ЕБРР инвестировал первым, госпожа Дуарте подчеркнула, что ЕБРР совместно с Unibank участвовал во многих удачных проектах и оказывал поддержку Unibank, принимая участие в увеличении капитала банка. С 2003 года ЕБРР и Unibank прошли длинный и эффективный путь, и в будущем ЕБРР продолжит сотрудничество с банком в различных сферах.

Отметим, что, являясь финансовым институтом развития, основная роль ЕБРР заключается в финансировании компаний из частного сектора, участия в их институциональном развитии, выступая в качестве акционера в их капитале и оказывая им поддержку. По достижении поставленных целей мандат ЕБРР предусматривает поэтапный выход из числа акционеров компаний и банков.

Данное сотрудничество с ЕБРР позволило Unibank приобрести огромный опыт, который проявит себя в развитии банка в предстоящие годы.

ОАО КБ Unibank функционирует с 1992 года. Банк имеет широкую сеть обслуживания в столице и регионах. За 28-летний период своего существования банк за удачную коммерческую деятельность и участие в корпоративных социальных проектах удостаивался многочисленных премий от международных и местных организаций.