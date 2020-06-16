Меркель: «Пандемия коронавируса – самый серьезный вызов в истории Евросоюза»

Пандемия коронавируса нового типа является самым серьезным вызовом в истории ЕС, она показала, насколько уязвима Европа. Такое мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, передает ТАСС.

«Пандемия показала, насколько уязвима эта Европа», - сказала Меркель, напомнив, что в начале распространения коронавируса первые шаги, которые осуществили члены ЕС, в том числе Германия, были «по большей части национальными».

Канцлер указала на то, что ФРГ с 1 июля будет председательствовать в ЕС. «Мы берем на себя эту ответственность во времена, когда Европа сталкивается с самым серьезным вызовом в истории. Мы должны, с одной стороны, преодолеть последствия кризиса, с другой - сделать Европу более конкурентоспособной», - отметила Меркель.

«Европа нуждается в нас [Германии], как и мы нуждаемся в ней», - полагает канцлер.

Ангела Меркель призвала не допустить в Евросоюзе раскола и ослабления внутреннего рынка из-за пандемии коронавируса, поскольку, по ее мнению, враги единой Европы только и ждут этого.

«Мы не должны допустить, чтобы пандемия привела к отдалению стран - членов ЕС друг от друга и ослабила внутренний рынок, - сказала Меркель. - Нам не нужно быть наивными».

По словам канцлера, «антидемократические силы, радикальные, авторитарные движения только ждут экономического кризиса, чтобы его затем использовать в своих целях, они только ждут ситуации, при которой могли бы усилить социальные страхи и распространить неуверенность». Меркель призвала решительно противостоять популистам и радикалам.