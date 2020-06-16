На этой неделе министры обороны НАТО принимают новый операционный план на случай повторения волны коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

В Европе возобновились военные маневры стран-членов НАТО, что свидетельствует об улучшившейся ситуации с пандемией. Однако руководство всех стран, входящих в альянс, озабочено повторением всплесков заболеваний и возникновения новых новых кризисов.

В мире появились признаки наступающей второй волны коронавируса. Неожиданно, но вновь в эпицентре внимания - Китай. Есть тревожные сигналы из Украины, Армении, других стран. К сожалению, все еще непроста ситуация в Азербайджане.

Вчера и сегодня в формате видеоконференции руководители военных министерств совещаются и принимают соответствующие решения.

Надо отметить, что НАТО с самого начала пандемии осуществляло переброску гражданских грузов для обуздания эпидемии, среди этого, доставляя защитные средства. Сейчас важно организовать более систематический подход.

«НАТО готовится к будущим возможным кризисам в области здравоохранения. Ожидается, что министры согласуют три вещи: новый оперативный план, чтобы быть готовыми ко второй волне Covid-19, создание запасов медицинских средств и оборудования, чтобы обеспечивать немедленную поддержку странам-членам альянса и странам-партнерам, а также создание фонда для финансирования доставки критически важных медицинских грузов», - так сказал о целях совещания в Брюсселе Й.Столтенберг.

С начала пандемии НАТО и вооруженные силы стран-участников организовали 350 соответствующих полетов, помогая перевезти сотни тонн оборудования во всем мире. Генсек проинформировал, что в преодолении пандемии участвовало почти полмиллиона солдат альянса. Силами блока развернуто около 100 полевых госпиталей.

Сейчас оперативный план в случае второй волны коронавируса предусматривает, чтобы поддержка попадала в соответствующее место в нужное время.

Министры обсуждают также требования альянса о государственной жизнестойкости в критичных секторах. Это энергетика, транспорт и телекоммуникации.

«Любая слабость в этих сферах может быть использована потенциальным врагом. Надеюсь, что министры согласуют соответствующие требования, касающиеся жизнестойкости», - подчеркнул Столтенберг. Он пояснил, что это, главным образом, киберугрозы, безопасность цепочек доставки и зарубежной собственности, а также контроля.

В октябре 2019 года страны НАТО уже приняли обновленные требования, касающиеся жизнестойкости гражданской инфраструктуры, в то числе технологии 5G. Эти требования охватывают потребность точных оценок риска и восприимчивости к угрозам сетям. Целью этих мер является идентификация и ограничение киберугроз, но и влияние на последствия для зарубежной собственности, контроля или прямым инвестициям и телекоммуникационной инфраструктуре. Об этом сообщило польское информационное агентство PAP.