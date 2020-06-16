Главный инфекционист Азербайджана: не носящие масок не осознают всей серьезности ситуации

По его словам, в настоящее время ситуация в больницах, где получают лечение больные коронавирусом, напряженная. Исаев отметил, что, несмотря на многочисленные предупреждения, люди все еще несерьезно относятся к ношению масок.

"Для лечения больных коронавирусом уже заработали больницы модульного типа, для этой цели выделяются и другие больницы, в соответствующих лечебных учреждениях растет число отделений, которые предусмотрены для лечения инфицированных коронавирусом. Несмотря на это, растет число как тяжело больных, так и летальных исходов. Это показывает, что ситуация достаточно серьезная.

Обращаясь к населению, призываю их не демонстрировать равнодушие, когда они видят вокруг людей без масок. Ведь граждане, не носящие маски, ставят под угрозу здоровье и жизнь окружающих. Такие люди не осознают всей серьезности ситуации", - сказал Исаев.