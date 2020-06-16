Минздрав о борьбе с коронавирусом
Во всем мире, в том числе и в Азербайджане, системы здравоохранения изо всех сил стараются предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Как сообщает haqqin.az, об этом в интервью Real TV заявил глава аппарата Минздрава Азербайджана Надир Зейналов.
«Количество заражений коронавирусом увеличилось. Но я считаю, что несмотря на то, что число заражений выросло в разы, наша система здравоохранения способна адаптироваться и управлять ситуацией. Уверен, что так будет и в будущем», - сказал глава аппарата Минздрава.
Надир Зейналов также отметил профессионализм медицинского персонала.