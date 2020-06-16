Отдел международной политики 14:28

24 июня в Вашингтоне должна состояться неофициальная встреча президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа. Оба президента находятся в ситуации накануне выборов и используют любую оказию для повышения своих шансов на повторную победу. Канцелярия главы польского государств подтвердила планы поездки Дуды к Трампу. Однако официальные источники в Белом доме и президентском дворце в Варшаве пока хранят молчание. Но информированные медиа все же настаивают на том, что саммит состоится. Об этом только что сообщило издание POLITICO, и называет срок — следующая неделя. Его неназванные источники называют дату неопределенно - «скоро» или дни будущей недели. По данным onet, польский лидер должен вылететь из Варшавы со своими помощниками 23 июня, на следующий день встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки, а 25-го вернуться домой.

Руководители канцелярий обоих президентов уже ведут переговоры на тему визита и встречи. Однако представитель госдепартамента США, а также пресс-секретарь посольства этой страны в Варшаве отрицают эту информацию. Но упорные журналисты нашли руководящего сотрудника польского правительства, который раскрыл некоторые темы встречи. В частности, речь пойдет о создании в Польше военного объекта под названием «Форт Трамп», который может возникнуть в стране-члене НАТО по инициативе Анджея Дуды. Он может стать постоянной военной базой США в Польше. На этой, пусть и неофициальной встрече Трамп может объявить об увеличении численности американских военных в Польше, которыми могут стать выводимые из Германии почти 9,5 тысячи солдат. Кстати, этот шаг президента США стал полной неожиданностью для союзников по Североатлантическому альянсу. Трамп не проинформировал об этом генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что вызвало его серьезную обеспокоенность, сообщает The Wall Stree Journal. Встреча двух президентов, известных своими позициями, отличными от взглядов лидеров Евросоюза, особенно по чувствительным вопросам международной политики является, по нашему мнению, косвенным подтверждением попытки поднять рейтинг Трампа. Тем более, как мы сообщали, сильный удар по нему вот-вот нанесет книга бывшего его советника Джона Болтона, которая должна поступить в продажу 23 июня, как раз накануне встречи Дуды и Трампа. В Польше после инициативы президента создать «Карту семьи» с целью «защитить детей от идеологии ЛГБТ» резко активизировалось это «радужное» сообщество, устраивая демонстрации протеста и призывая к толерантности по отношению к «людям ЛГБТ». А их, по данным немецкого института примерно 10 процентов населения, и все они потенциальные избиратели, которые будут теперь голосовать против Дуды. Что касается книги Болтона, автор в ней рассказывает еще о нескольких сенсационных фактах деятельности президента США.