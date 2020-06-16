Известные бренды меняют логотипы с изображением темнокожих

Крупные американские бренды Uncle Ben's и Aunt Jemima решили изменить свои логотипы, на которых изображены афроамериканцы, на фоне антирасистских протестов в США.

Корпорация Mars, который принадлежит бренд скороварящегося риса и соусов Uncle Ben's, объявила, что изменит логотип бренда, на котором изображен афроамериканец, чтобы помочь миру избавиться от расовых предрассудков, передает Интерфакс со ссылкой на NBC News.

«Расизму нет места в обществе. Мы поддерживаем афроамериканское сообщество, наших компаньонов и партнеров в борьбе за социальную справедливость», – подчеркнули в Mars. Там также заявили, что настало подходящее время, чтобы изменить Uncle Ben's, в том числе и в визуальном плане, однако не сообщили, каким будет новый логотип.

Бренд Uncle Ben's создан в 1940-х годах. Прототипом для пожилого афроамериканца, изображенного на логотипе, стал некий Фрэнк Браун – метрдотель дорогого чикагского ресторана.