Минздрав о ценах и качестве лекарств

Серийные номера любого лекарственного препарата, поступающего в Азербайджан, проверяются со стороны Центра аналитической экспертизы при Минздраве. Конечно, если возникают вопросы к качеству препарата, то его ввоз в страну запрещается. Без разрешительного письма Минздрава импорт лекарств в страну невозможен. Об этом в эфире передачи «В центре внимания» на Общественном телевидении заявил замминистра здравоохранения Эльсевяр Агаев.

Замминистра отметил, что стоимость лекарственных препаратов определяется Тарифным советом, в котором представлено и Министерство здравоохранения.

«Считаю, что это успешный проект. Стоимость некоторых лекарств упала в 3-4 и даже в 10 раз. Сегодня Тарифный совет регулирует цены на 11 тысяч наименований лекарственных препаратов», - сказал он.

Замминистра добавил, что проблема с качеством лекарств наблюдается во всем мире. По данным ВОЗ, в мире примерно 15% лекарств имеют сомнительное качество.

«Речь идет о производстве лекарств от имени европейских компаний. Сами компании также заинтересованы в выявлении подобных лекарственных препаратов», - сказал он.