Коронавирус выявили и у вице-премьера Казахстана

Заместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов сообщил на своей странице в Facebook, что у него выявили коронавирусную инфекцию, болезнь протекает бессимптомно.

"Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию. Как ни старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе", - отметил Тугжанов.

Ранее в четверг пресс-служба 79-летнего экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщила, что его последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. К настоящему времени COVID-19 также диагностирован у министра здравоохранения Елжана Биртанова, спикера мажилиса (нижней палаты) парламента Нурлана Нигматулина, депутата мажилиса Бекболата Тлеухана и пресс-секретаря президента Берика Курмангали.