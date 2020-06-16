Ильхам Алиев не поедет на парад в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участие в военном параде в Москве по случаю 75-й годовщины Победы. Об этом президент Ильхам Алиев сказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил сожаление в связи с невозможностью участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Москве, по причине продления карантинных мероприятий в Азербайджане. Глава государства отметил, что наша страна будет представлена на этом мероприятии министром обороны и 75 военнослужащими Азербайджанской армии.

Владимир Путин сообщил, что относится с пониманием к ситуации.