Власти Пекина с 19 июня приостанавливают все пассажирские перевозки с другими регионами Китая. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя комитета по транспорту правительства города Жун Цзюнь, передает ТАСС.

Причиной этого стали новые случаи коронавируса. Китайский чиновник также сообщил, что на фоне вспышки коронавируса «пассажирские потоки значительно сократились». Он добавил, что пассажиры смогут получить деньги за купленные билеты.

На прошлой неделе в Пекине был выявлен очаг заражения коронавирусом — крупнейший оптовый рынок Синьфади. В больницах города сейчас находятся 159 человек. В Пекине введен повышенный уровень реагирования.