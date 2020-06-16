Предсказания конца света сопутствуют человечеству испокон веков. Мы не раз писали на эту тему, которая всегда занимает умы людей и верующих и неверующих. Многие время от времени пытаются вычитать черты будущих войн и катастроф в катренах Нострадамуса, кто-то вспоминает Вангу, Вольфа Мессинга и других ясновидящих. Важным документом для объявления очередной даты Апокалипсиса считается древний календарь цивилизации майя.

Восемь лет назад на основании неких расчетов было предсказано, что человечество ожидает конец. При этом хорошо известно, что этот календарь был рассчитан весьма точно, хоть самой цивилизации давно уже нет. И дата конца человеческой цивилизации была названа - 21 декабря 2012 года.

Тогда миллионы всполошились не на шутку: кто-то запасался продовольствием и самым необходимым, богачи строили бункеры, в которых можно пережить страшное время, кто-то нацеливался переехать в деревушку Бугараш на юге Франции у подножия горы, которую почему-то считали самым безопасным местом на Земле в час Апокалипсиса.

Месяц за месяцем тревога и панические настроения нарастали. Ходили слухи о смене полюсов Земли, гигантском катаклизме, взрыве ядерной бомбы, столкновении с астероидом, мифической планете Нибиру, которые положат конец всему миру. И вот наступил «день зеро» - но ничего не случилось.

Прошло время, снова стали появляться новые даты конца света, которые воспринимались уже все менее серьезно.

Однако сейчас снова календарь майя возвращается в повестку дня, считает Паоло Тагалогуина, преподаватель из Фонда Фулбрайта.

Американский стипендиат считает, что до сих пор мы ошибались в расчетах на основе календаря майя. По его мнению, это потому, что не принималась во внимание смена календаря с юлианского на григорианский. Если взять этот факт во внимание, то окончание календаря майя произойдет на 2948 дней позже 21 декабря 2012 года, то есть предполагаемый конец света выпадает на 21 июня 2020 года.

Правда, пока весьма мало людей, которые воспринимают эти расчеты всерьез. Единственное из заметных явлений, которые могут произойти в этот день — затмение Солнца и новолуние. Ничего не известно насчет смены полюсов, астероида, планеты Нибиру или каких-то объектов «Х», которые могу привести к такому страшному исходу.

Но на всякий случай наблюдатели не говорят ничего с полной уверенностью. Прав или нет Паоло Тагалогуина, узнаем через несколько дней, 21 июня.