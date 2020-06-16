Накануне в 21:40 на территории пограничной заставы отряда «Гёйтепе» пограничных войск недалеко от села Кюрюндж Джалилабадского района трое неизвестных пытались нарушить государственную границу со стороны Ирана. Пограничный наряд заметил, что нарушители границы вооружены, у одного из них имелся при себе большой мешок, предположительно с наркотиками.

Пограничная застава была поднята по команде, о происшествии были извещены иранские пограничники. Пограничный наряд приказал нарушителям границы остановиться и открыл предупредительный огонь в воздух. Однако они не подчинились приказу и открыли огонь по пограничному наряду из автоматического оружия и ружья марки «Винчестер».

Пограничный наряд применил оружие, один из нарушителей получил ранения и утонул в реке Болгарчай при попытке бегства в направлении Ирана. Тело нарушителя было извлечено из воды иранскими пограничниками. Другие нарушители бежали обратно через лес в темное время суток и были задержаны иранскими пограничниками.

На месте происшествия состоялась встреча представителей пограничных служб Азербайджана и Ирана.