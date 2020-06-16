В Иране более 2,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19

В Иране число жертв коронавируса за сутки сократилось почти на четверть по сравнению с предыдущим днем, скончались 87 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

Она отметила, что за прошедшие 24 часа было выявлено 2 596 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране, скончались 87 человек (вчера было 120 жертв).

Накануне в стране было выявлено 2 612 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 197 647, жертв – 9272. Выздоровели 156 991 человек.