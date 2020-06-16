В Киеве снова требуют отставки Авакова

Акция за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова состоялась сегодня у стен Верховной рады. Несколько десятков протестующих выступили против предоставления министру годового иммунитета, сообщает ТАСС.

Участники акции полагают, что Аваков плохо справляется с должностными обязанностями и должен быть уволен с занимаемого поста. Они держали плакаты, напоминающие о нераскрытых делах, в числе которых и дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Протестующие также призывают власть защитить украинцев от полицейского произвола.

Данная акция - не первая за последний месяц. 5 июня несколько тысяч человек также требовали отставки Авакова на площади Конституции у здания Верховной рады.

Комитет парламента Украины по вопросам правоохранительной деятельности 17 июня рекомендовал внести в повестку дня Рады проект постановления об увольнении Авакова. Однако, согласно законодательству, Рада может отправить в отставку только весь состав правительства, а не одного министра.