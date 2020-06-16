У двух сотрудников ITV нашли коронавирус

У двух сотрудников Общественного телевидения (ITV) выявлен коронавирус. Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ITV Айнура Асимгызы, передает Report.

Представитель телевидения отметила, что эти сотрудники в настоящее время проходят лечение.

Было отмечено, что ITV осуществляет усиленные меры безопасности со времени объявления о пандемии. В соответствии с инструкциями Оперативного штаба, административное здание ITV регулярно дезинфицируется, измеряется температура тела каждого входящего в здание, каждому предоставляются специальные дезинфицирующие средства и защитные маски.