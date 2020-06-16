Цены на золото снижаются

Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе снижается на Comex незначительно, на 0,1%, до 1733,9 долларов США за унцию. Как передает Интерфакс, в какой-то момент в течение дня снижение достигало 1,1%. Во вторник торги закончились ростом цен на золото на 0,5% к уровню понедельника.

Интерес к драгметаллам стал несколько слабее, в то время как доллар укрепляется, и акции растут в цене на мировых рынках. Аналитики Zaner Metals, которых цитирует MarketWatch, отмечают, что на рынке золота стала прослеживаться некая уязвимость, у инвесторов появляется аппетит к риску, достаточный для того, чтобы оттянуть часть средств из золота в акции.

С другой стороны, динамика цен на золото в последние дни была достаточно беспорядочной, часто нарушалась традиционная корреляция с рынками акций и облигаций.