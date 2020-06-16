Горхмаз Алиев вышел из тюрьмы и ушел из оппозиции
Активист Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Горхмаз Алиев вышел на свободу, отбыв срок наказания, которое было назначено ему по статьям 186 (преднамеренная порча или уничтожение имущества) и 322 (самоуправство) УК Азербайджана, сообщает haqqin.az.
Вышедший на свободу Горхмаз Алиев заявил представителям СМИ, что с сегодняшнего дня покидает ряды ПНФА.
В своем заявлении бывший активист ПНФА также озвучил жесткие обвинения в адрес председателя партии Али Керимли. Горхмаз Алиев заявил, что пожертвования, отправленные его семье во время его заключения, были незаконно присвоены председателем партии.
Горхмаз Алиев призвал членов ПНФА не становиться инструментом политических спекуляций Али Керимли и покинуть ряды партии.