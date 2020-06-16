В России разблокировали Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к Telegram. Об этом говорится в заявлении надзорного ведомства.

В заявлении также говорится, что мессенджер разблокирован «по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ». Роскомнадзор «позитивно оценивает» готовность основателя Telegram «противодействовать терроризму и экстремизму».

«Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — сказано в заявлении.

На днях в Госдуму был внесен законопроект о запрете блокировки информационных ресурсов и разблокировке мессенджер Telegram. Авторы инициативы пояснили, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации информационные ресурсы осуществляют информирование, а также являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц.