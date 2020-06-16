Почему Азербайджан остался без футбола? еще раз о решении Исполкома АФФА
Итак, футбольный сезон в Азербайджане официально завершен. Чемпионат и Кубок страны остались недоигранными. «Карабах», с 45 очками уверенно лидировавший в таблице за 8 туров до конца, объявлен чемпионом и сыграет в августе в Лиге чемпионов. «Нефтчи» (37 очков), «Кешля» (30) и «Сумгаит» (23) расположились на 2-4-х позициях и представят Азербайджан в Лиге Европы.
Почему Исполком АФФА принял решение окончательно приостановить чемпионат страны и не продолжать розыгрыш Кубка Азербайджана, где команды дошли до полуфинальной стадии? Был ли шанс все-таки доиграть сезон?
Накануне haqqin.az уже касался этой темы. 1 июня Исполком АФФА принял решение о возобновлении матчей начиная с 21 июня. Сезон должен был завершиться 2 августа финалом Кубка Азербайджана. Но все перевернуло неожиданное для многих решение Оперативного штаба Кабинета министров о жестком карантине в выходные дни.
Давайте посмотрим, в каком графике должны были играть азербайджанские клубы. С учетом Кубка для матчей было выделено 11 игровых дней. Четыре из них попадали на субботу-воскресенье, а еще один на 26 июня – нерабочий день в связи с Днем вооруженных сил Азербайджана.
Если Оперштаб Кабмина и дальше будет объявлять жесткий карантин по выходным, то календарь пришлось бы сильно перекраивать. Но проблема в том, что, когда в неделе из семи дней выпадают сразу два, построить нормальный график практически нереально. Допустим, субботне-воскресные игры были бы перенесены на понедельник. Но как можно выходить на матч, если в течение двух предыдущих дней команда не тренировалась?!
Вчера УЕФА объявил о том, что национальные ассоциации должны не позднее 3 августа назвать имена клубов, которые будут выступать в еврокубках. Это означало, что у АФФА и ПФЛ нет никакой возможности удлинить сезон и играть в менее плотном графике.
Предлагался вариант с проведением всех игр в Габале, где нет строгого карантина по выходным. Но с технической и логистической точек зрения проводить четыре матча в день на одном стадионе нереально.
В итоге нынешняя ситуация с коронавирусом в стране и решения Оперштаба просто не оставили АФФА иного выбора: сезон нужно было закрывать!
Конечно, календарь – важная, но не единственная причина, почему не стоило доигрывать чемпионат и Кубок. В первую очередь, пришлось учитывать риск заражения, которому подверглись бы футболисты, тренеры, сотрудники клубов, АФФА, ПФЛ и все те люди, кто были бы задействованы в проведении матчей.
Перед нами есть наглядный пример – российский клуб «Ростов». Вчера было объявлено, что у шести футболистов этой команды обнаружен коронавирус. Вся команда ушла на 14-дневный карантин, и теперь проведение матчей с ее участием в чемпионате России, который возобновится 19 июня, под большим вопросом.
В Азербайджане сейчас ежедневно выявляются более 300 зараженных коронавирусом. В такой ситуации никак нельзя исключать коллективного заражения в командах, а так как футбол – игра контактная, то вирус легко мог бы распространиться по всем клубам. Что было бы делать в таком случае? В итоге все равно пришлось бы завершить сезон досрочно.
Решение Исполкома АФФА принято не вопреки желанию клубов. Многие из них не желали продолжения сезона. Главная причина – финансовая. Контракты у большинства игроков рассчитаны на сезон, то есть завершаются в конце мая. Далее клубы либо отказываются от их услуг, либо продлевают соглашения, но не с июня, а с июля или августа. В связи с этим в нынешней ситуации клубам пришлось бы платить футболистам еще и за первые месяцы лета. Для части клубов это были бы неподъемные расходы.
Не рады продолжению сезона были и футболисты, у которых контракты уже закончились. В июньско-июльских матчах из-за недостаточной подготовленности можно было легко получить травму и остаться без клуба вплоть до зимы.
Следует затронуть еще один важный момент. Почему лигам Англии, Италии, Испании, Германии и ряда других европейских стран было так важно завершить сезон? Не только и не столько из-за спортивной составляющей, сколько из-за контрактных обязательств перед телекомпаниями и спонсорами. Лиги, а вместе с ними и клубы, попросту не дополучили бы огромные деньги.
В Азербайджане ситуация иная. У нашей Премьер-лиги нет контрактов на солидную сумму с обладателями телеправ и другими компаниями, согласно которым сезон обязательно должен быть доигран. Это еще одна причина, по которой ничто не препятствовало отмене матчей чемпионата и Кубка.
Единственная проблема от досрочного завершения внутренних турниров – это то, как команды, попавшие в еврокубки, будут готовиться к международным играм? «Карабах» должен вступить в борьбу в Лиге чемпионов 18 или 19 августа, а три наших участника в Лиге Европы свои первые игры проведут 27 августа. До старта в еврокубках еще два месяца. С кем команды будут проводить контрольные матчи, если границы так и не откроют? Играть в бакинскую жару между собой?
Да и в любом случае спарринги не могут заменить официальных игр. У азербайджанских клубов в еврокубках могут быть серьезные проблемы, особенно если в соперники достанутся клубы из чемпионатов, которые были доиграны. А таких будет большинство.