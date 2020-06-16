Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что санкции продлены до 23 июня 2021 года. Решение совета будет опубликовано в ближайшее время в "Официальном журнале ЕС", после чего вступит в силу.

11 июня послы стран - членов ЕС согласовали продление ограничительных мер в отношении России по Крыму. Решение принимается письменной процедурой без обсуждения.