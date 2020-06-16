Всемирная организация здравоохранения больше не будет проводить тестирование препарата гидроксихлорохин из-за его подтвержденной неэффективности в лечении больных COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Ранее исследования препарата продвигал президент США Дональд Трамп, который считал, что препарат излечивает от коронавируса.

Однако, помимо подтвержденной неэффективности в лечении инфицированных, ученые отрицают положительное влияние препарата гидроксихлорохин на снижение показателя смертности от COVID-19. Поэтому набор новых пациентов для эксперимента остановили. Участники исследования, которые еще не закончили курс, могут его завершить или отказаться.

Как сообщалось, накануне в США запретили прием гидроксихлорохина от COVID. К целесообразности такого решения пришли эксперты.