Доброволец рассказал о первой прививке российской вакциной от COVID-19

Один из 18 добровольцев, которым ввели первую опытную российскую вакцину от коронавируса, рассказал о своих ощущениях после прививки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны России.

«Все отлично, обычный укол, ни боли, ничего не чувствую. Я ничего такого героического в этом не вижу», — рассказал он.

Ранее в четверг стало известно, что группа из 18 российских военных прошла вакцинацию. Исследование провели на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Участников тестирования разделили на две группы по девять человек, чтобы ввести им разные компоненты вакцины.

В оборонном ведомстве добавили, что никто из добровольцев не жаловался на состояние, у них не выявили побочных реакций и осложнений. У участников эксперимента регулярно измеряют температуру, пульс, частоту дыхания и другие показатели.

Всего в исследовании участвуют две формы вакцины — жидкая и порошковая (лиофилизированная), обе будут вводиться внутримышечно.

Ранее вакцину испытали на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных.