Дональд Туск об урегулировании карабахского конфликта

Бывший президент Совета Евросоюза, председатель Европейской народной партии Дональд Туск призвал к урегулированию сохраняющихся на всем пространстве "Восточного партнерства" региональных конфликтов на основе территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне государственных границ.

Как сообщает АзерТАдж, в своем сегодняшнем заявлении Туск подчеркнул поддержку его партией территориальной целостности государств-участников программы ЕС "Восточное партнерство" в пределах их признанных границ, не упомянув при этом спекулируемое оккупантами и их сепаратистскими марионетками "право на самоопределение".

Относительно нагорно-карабахского конфликта в заявлении выражается поддержка усилий Минской группы ОБСЕ. И тот факт, что при этом содержится ссылка на базовые принципы МГ ОБСЕ, включающие, помимо двух других принципов, также право на самоопределение именно в контексте Хельсинкского Заключительного акта 1975 года, это означает, что крупнейшая партия Европарламента отвергает любое внешнее самоопределение, нарушающее территориальную целостность любого из государств-участников программы "Восточное партнерства".

И чтобы подчеркнуть эту позицию и не давать повода для спекуляций, Туск сознательно не стал упоминать в своем заявлении "право на самоопределение".