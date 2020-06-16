Как сообщили haqqin.az в Главном управлении полиции города Баку, в ходе рейдов пассажиры, не соблюдавшие социальную дистанцию, не использовавшие средства защиты органов дыхания, были привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.

Специальные группы, сформированные из сотрудников отделения полиции у входа на станции, на платформах провели профилактические беседы с лицами, не соблюдающими превентивные меры. Этим гражданам было сообщено о том, что каждый участник движения должен соблюдать социальную дистанцию и пользоваться медицинскими масками, строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила для того, чтобы защитить себя, своих близких и окружающих.

Пассажирам, у которых не было при себе масок, были розданы маски.

Профилактические мероприятия продолжаются.

Отметим, что, согласно законодательству, ношение масок в помещениях обязательно. За нарушение требований, связанных с ношением медицинских масок, физических лиц штрафуют на 50 манатов, должностных – на 100 манатов, юридических – на 200 манатов, а за повторное нарушение лицом, получившим административные взыскания, физических лиц штрафуют на 100 манатов, должностных – на 200 манатов, юридических лиц – на 400 манатов.