Госдеп: Москва хочет договориться с Вашингтоном по Сирии

Москва «проявляет все большую готовность» обсуждать с Вашингтоном пути урегулирования ситуации в Сирии. Об этом заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, передает пресс-служба Госдепартамента.

По его словам, заметны «скромные сигналы из Москвы от неофициальных, но авторитетных источников», что РФ сомневается «по поводу того, какой путь выбрать в отношении президента Башара Асада». «Мы видим готовность со стороны России изучать возможные шаги по смягчению кризиса в Сирии», — добавил Джеффри.

Ранее Вашингтон ввел новые санкции в отношении 39 лиц и организаций, 16 компаний из Сирии, двух, базирующихся в Австрии, а также одной организации из Канады и из Ливана. Под ограничения также попали лидер Сирии Асад и его супруга. В Сирии назвали санкции со стороны США «экономическим террором».