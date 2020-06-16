Кочарян вышел на свободу
Апелляционный суд Армении удовлетворил в четверг ходатайство защиты экс-президента Роберта Кочаряна, освободив его из-под стражи под залог, передает РИА Новости.
Ранее адвокаты Кочаряна обжаловали решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать.
"Удовлетворить ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна, решение суда первой инстанции отменить, применить в отношении Кочаряна залог в размере 2 миллиардов драмов (около 4,15 миллиона долларов - ред.)", - заявил, оглашая решение, судья Арсен Никогосян.