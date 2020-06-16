Трамп назвал книгу Болтона «сборником лжи»

Президент США Дональд Трамп заявил, что новая книга его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» — это сборник лжи. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, книга — набор «выдуманных историй, предназначенных для того, чтобы представить его в плохом свете».

«Многие из нелепых заявлений, которые он мне приписывает, никогда не делались», — написал президент.

Он также счел, что при помощи мемуаров Болтон пытается отыграться на нем за то, что его уволили как «ненормального», кем он и является в реальности (в оригинале использовано выражение sick puppy, дословно — «больной щенок»). Трамп добавил, что книга уже получает ужасные рецензии.