В Азербайджане 338 новых больных коронавирусом. 6 человек скончались ИХ СТАЛО 4988
В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 117 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщили о смерти шести пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 11 329 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 6192 человека вылечились, 139 – скончались, 4 998 – продолжают лечение в больницах особого режима.