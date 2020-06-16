В Азербайджане снова ужесточают режим карантина. Вводится система смс-разрешений

Начиная с 21 июня в Азербайджане на две недели будет ужесточен режим карантина. Об этом сообщили в ходе брифинга Оперативного штаба.

Особые ограничения будут введены с 21 июня по 5 июля и охватят Баку, Сумгаит, Гянджу, Евлах, Джалилабад, Лянкяран и Масаллы.

В этих городах граждане смогут выходить из дома на основании смс-разрешений.

На этот период будут закрыты торговые объекты, парикмахерские и музеи. При этом доступ в парки и бульвары останется открытым. Полный список ограничений будет оглашен завтра.

В ходе брифинга также сообщили, что карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 августа.