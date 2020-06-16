Бакинский метрополитен не будут закрывать
В период двухнедельного режима карантина в Баку будет действовать метрополитен. Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
В период двухнедельного режима карантина в Баку будет действовать метрополитен. Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
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