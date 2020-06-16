Обязательный масочный режим в трех крупнейших городах Турции

Администрации губернаторов Анкары, Стамбула и Бурсы обязали жителей носить маски на улицах.

Обязательный масочный режим уже введен в 42 из 81 турецкой провинции. В трех крупных городах до этого дня маски нужно было обязательно носить в общественных местах (государственных учреждениях, магазинах и на транспорте), пишет РИА Новости.

Ужесточение мер безопасности на территории Турции связано с резким ростом количества выявленных случаев заражения коронавирусом в течение последних нескольких дней, говорится в сообщении.