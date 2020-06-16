ВОЗ: нам следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

"Мы должны использовать каждую имеющуюся у нас возможность для проведения подготовки и повышения готовности как наших систем оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, так и нашей системы оказания плановой медицинской помощи. Другими словами, нам следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, а именно: к вероятному возвращению COVID-19, которое может охватить страны, регионы, города и отдельные районы. Как гласит народная мудрость, цыплят по осени считают, однако результаты нашей работы будут зависеть от того, какие меры мы примем сейчас", - цитирует ТАСС представителя ВОЗ.

По словам Клюге, эпидемия COVID-19 по-прежнему находится в активной фазе во многих странах: "Крайне важно, чтобы мы продолжали восстанавливать и отстраивать нормальную жизнь после общего карантина, однако не менее важно, чтобы государственные органы стран вкладывали все необходимые средства и силы в создание активной системы эпиднадзора, позволяющей выявлять случаи заболевания, проводить тестирование и отслеживать контакты инфицированных лиц, чтобы избежать необходимости введения в ближайшие недели и месяцы нового общего карантина, связанного с большими финансовыми расходами, если показатели инфицирования опять пойдут вверх".