Глава TƏBİB: эпидемиологическая ситуация у нас неудовлетворительная

Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане неудовлетворительная, наблюдаются высокие темпы распространения заболеваемости коронавирусом. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом в ходе сегодняшняго брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в Азербайджане от COVID-19 скончались уже 139 человек, 6192 пациента вылечились, лечение продолжают 4 998 заболевших.