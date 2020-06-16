Врачи из Китая: переболевшие COVID-19 рискуют заразиться вновь

Долгоживущие антитела к коронавирусу практически отсутствуют у работников больниц китайского города Ухань, в котором началась эпидемия. Об этом говорится в исследовании, размещенном в электронной научной библиотеке medRxiv.

"Поэтому мы считаем, что после заражения SARS-CoV-2 люди скорее всего не склонны вырабатывать долгоживущие антитела к этому вирусу", – говорится в публикации, пишет Корреспондент.net.

Антитела – это белки крови, которые нейтрализуют вирусы и другие патогены, попадающие в организм человека извне. Для каждого патогена организм создает специальные антитела, которые остаются в крови некоторое время после выздоровления. Некоторые из них – в частности, иммуноглобулины G, – живут особенно долго, до 12 лет.

Отсутствие долгоживущих антител означает, что переболевшие COVID-19 могут с высокой вероятностью заразиться вновь, утверждают авторы исследования, ученые из Китая и США под руководством Синхуань Вана из Чжуннаньской больницы Уханя. Всего в исследовании участвовали более 26 тыс. человек, из которых 1,5 тыс. были пациентами с коронавирусной инфекцией, около 1,6 тыс. – обычными больными, а остальные – врачами и другим медицинским персоналом.