Названы самые популярные в мире смартфоны

Смартфоны американской компании Apple стали лидерами на мировом рынке премиум-класса за первый квартал 2020 года.

Так, по итогам первого квартала самым продаваемым смартфоном в мире стал iPhone 11 — как по общему показателю продаж, так и в сегменте премиальных устройств, сообщается в исследовании CounterPoint. На самую популярную модель пришлось 30 процентов всех продаж.

На втором месте оказался iPhone 11 Pro Max (девять процентов), замыкает тройку iPhone 11 Pro (семь процентов). В пятерку также вошли смартфоны iPhone XR и Huawei Mate 30 Pro 5G.

Общая доля проданных смартфонов марки Apple в премиальном сегменте составила 57 процентов. Издание обратило внимание, что Apple и Samsung лидировали во всех регионах, кроме Китая, где наиболее популярным брендом премиальных устройств оказался Huawei.