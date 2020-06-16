Оперштаб: сроки выздоровления больных COVID-19 увеличиваются

Сроки выздоровления больных COVID-19 в Азербайджане увеличились и находятся теперь в пределах 12-14 дней. И потому между количеством новых заразившихся и вылечившихся возникает разница, растет число пациентов, которые остаются в больницах на продолжительный срок, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По словам Байрамлы, 15 процентов коечного фонда больниц предусмотрено для реанимационных отделений.

Байрамлы сказал, что, включая больницы модульного типа, имеется коечный фонд на 7 000 коек, а число пациентов приближается к пяти тысячам.