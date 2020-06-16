Инцидент между кораблями Турции и Франции: Анкара отвечает Парижу

Турция считает безосновательными обвинения Франции в инциденте между кораблями в Средиземном море у границ Ливии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение высокопоставленного турецкого военного чиновника.

Так источник агентства ответил на жалобы представителя Минобороны Франции, утверждавшего, что фрегат Турции преследовал французский корабль.

Собеседник агентства опроверг эти обвинения и подчеркнул, что никто не преследовал корабль ВМС Франции. Более того, французская сторона даже не пыталась установить связь с фрегатом, добавил чиновник, пишет Лента.ру.

17 июня в Средиземном море у берегов Ливии турецкий фрегат при помощи радара засек французский военный корабль, когда тот пытался приблизиться к турецкому ролкеру Cirkin. Представитель французской стороны пожаловался на преследование корабля ВМС Франции со стороны турецких кораблей перед встречей министров обороны стран НАТО.